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В Смоленске три человека пострадали при столкновении маршрутки с трактором - РИА Новости, 23.07.2026
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16:18 23.07.2026 (обновлено: 17:05 23.07.2026)
В Смоленске три человека пострадали при столкновении маршрутки с трактором

В Смоленске маршрутное такси столкнулось с трактором, пострадали три человека

© Фото : соцсетиПоследствия ДТП с участием маршрутки и трактора в Смоленске
Последствия ДТП с участием маршрутки и трактора в Смоленске - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия ДТП с участием маршрутки и трактора в Смоленске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Смоленске произошло столкновение трактора и маршрутного такси.
  • Три пассажира маршрутки пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении маршрутки с трактором в Смоленске, сообщило УМВД РФ по Смоленской области.
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"Сегодня около 13.45 в Смоленске… произошло столкновение трактора и автобуса (маршрутное такси). В результате в медицинское учреждение для оказания помощи доставлены три пассажира маршрутного такси", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
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