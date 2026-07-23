В Смоленске три человека пострадали при столкновении маршрутки с трактором

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Смоленске произошло столкновение трактора и маршрутного такси.
- Три пассажира маршрутки пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении маршрутки с трактором в Смоленске, сообщило УМВД РФ по Смоленской области.
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"Сегодня около 13.45 в Смоленске… произошло столкновение трактора и автобуса (маршрутное такси). В результате в медицинское учреждение для оказания помощи доставлены три пассажира маршрутного такси", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
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