В Госдуме назвали Драпатого патентованным нацистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал нового главкома ВСУ Михаила Драпатого патентованным нацистом.
- Михаил Драпатый выступил со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.
- Алексей Журавлев сравнил идеи главкома ВСУ с доктриной гитлеровских генералов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является патентованным нацистом, который даже этого не скрывает, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя заявления Драпатого в адрес россиян.
Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.
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"Драпатый – патентованный нацист, который этого даже не скрывает. Его взросление пришлось на постсоветское время, когда в украинских учебниках уже прославляли (Степана - ред.) Бандеру и (Романа - ред.) Шухевича, и он стал носителем этой идеологии", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что идея превосходства одной нации над всеми остальными – страшна и губительна.
"Примерно такими же были гитлеровские генералы, считавшие, что в стране, на которую они напали, живут недочеловеки, способные только обслуживать немцев – именно такую судьбу доктрина готовила всем славянским народам", - добавил парламентарий.