Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали Драпатого патентованным нацистом - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 23.07.2026
В Госдуме назвали Драпатого патентованным нацистом

РИА Новости: депутат Госдумы Журавлев назвал Драпатого патентованным нацистом

© Фото : Минобороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Минобороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал нового главкома ВСУ Михаила Драпатого патентованным нацистом.
  • Михаил Драпатый выступил со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.
  • Алексей Журавлев сравнил идеи главкома ВСУ с доктриной гитлеровских генералов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый является патентованным нацистом, который даже этого не скрывает, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя заявления Драпатого в адрес россиян.
Драпатый выступил в четверг со скандальными заявлениями в адрес российских жителей.
«
"Драпатый – патентованный нацист, который этого даже не скрывает. Его взросление пришлось на постсоветское время, когда в украинских учебниках уже прославляли (Степана - ред.) Бандеру и (Романа - ред.) Шухевича, и он стал носителем этой идеологии", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что идея превосходства одной нации над всеми остальными – страшна и губительна.
"Примерно такими же были гитлеровские генералы, считавшие, что в стране, на которую они напали, живут недочеловеки, способные только обслуживать немцев – именно такую судьбу доктрина готовила всем славянским народам", - добавил парламентарий.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В МИД назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду
Вчера, 17:33
 
Михаил ДрапатыйАлексей ЖуравлевВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала