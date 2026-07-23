В Госдуме назвали Драпатого патентованным нацистом

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"Драпатый – патентованный нацист, который этого даже не скрывает. Его взросление пришлось на постсоветское время, когда в украинских учебниках уже прославляли (Степана - ред.) Бандеру и (Романа - ред.) Шухевича, и он стал носителем этой идеологии", - сказал Журавлев.