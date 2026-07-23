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В МИД назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду - РИА Новости, 23.07.2026
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17:33 23.07.2026 (обновлено: 22:11 23.07.2026)
В МИД назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

Лукьянцев назвал слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный дипломат МИД по правам человека Лукьянцев назвал слова главкома ВСУ Драпатого о россиянах доказательством нацистской сущности киевского режима.
  • Он призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ксенофобскую риторику официальных лиц в Киеве.
  • В опубликованном ранее интервью Драпатый допустил экстремистское высказывание, в частности оскорбив жителей ДНР и ЛНР.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Оскорбительные высказывания главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах в очередной раз доказывают нацистскую сущность киевского режима, считает директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.
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"Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида", — написал он в своем Telegram-канале.

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Дипломат призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека и прочие международные правозащитные структуры обратить внимание на системную линию руководства и официальных лиц в Киеве, допускающих расистскую, ксенофобскую и националистическую риторику, запрещенную в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В опубликованном накануне интервью Драпатый допустил экстремистское высказывание в отношении россиян. Он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР, назвав их "несознательным населением", среди которого якобы много криминальных элементов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала его слова демонстрацией неонацизма. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос агентства, отказался прямо осудить заявление главнокомандующего украинскими войсками, сославшись на "уважение территориальной целостности каждого государства — члена этой организации".
В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017-м и 2019-м под его командованием украинские боевики более 70 раз обстреляли населенные пункты в Луганской и Донецкой народных республиках. В результате погибли и получили ранения 154 человека.
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