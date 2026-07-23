В МИД назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный дипломат МИД по правам человека Лукьянцев назвал слова главкома ВСУ Драпатого о россиянах доказательством нацистской сущности киевского режима.

Он призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ксенофобскую риторику официальных лиц в Киеве.

В опубликованном ранее интервью Драпатый допустил экстремистское высказывание, в частности оскорбив жителей ДНР и ЛНР.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Оскорбительные высказывания главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах в очередной раз доказывают нацистскую сущность киевского режима, считает директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

« "Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида", — написал он в своем Telegram-канале.

Дипломат призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека и прочие международные правозащитные структуры обратить внимание на системную линию руководства и официальных лиц в Киеве, допускающих расистскую, ксенофобскую и националистическую риторику, запрещенную в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В опубликованном накануне интервью Драпатый допустил экстремистское высказывание в отношении россиян. Он также оскорбил жителей ДНР и ЛНР, назвав их "несознательным населением", среди которого якобы много криминальных элементов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала его слова демонстрацией неонацизма. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос агентства, отказался прямо осудить заявление главнокомандующего украинскими войсками, сославшись на "уважение территориальной целостности каждого государства — члена этой организации".