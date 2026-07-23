Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что проблемы ВСУ на фронте и противоправные действия работников военкоматов через пару месяцев будут списывать на нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, при этом на фоне отставки главы минобороны Михаила Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проблемы ВСУ на фронте и противоправные действия работников украинских военкоматов через пару месяцев будут списывать на нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. При этом на фоне отставки главы минобороны Михаила Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Драпатого. Как заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом.

"Через пару месяцев все проблемы на фронте, действия ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) будут валить на Драпатого. Про Сырского уже забудут, как про Залужного", - сказал Прозоров.

Он добавил, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скорее выиграл от своей отставки.

"Выиграл от этого, я считаю, Сырский. Он ушел с токсичной должности. Да, он потерял влияние и авторитет, но я думаю, что он без должности какой-либо не останется, поскольку он не уволен из армии", - отметил экс-подполковник СБУ.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.