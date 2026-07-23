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Экс-подполковник СБУ раскрыл, что на Украине скоро сделают с Драпатым - РИА Новости, 23.07.2026
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09:42 23.07.2026
Экс-подполковник СБУ раскрыл, что на Украине скоро сделают с Драпатым

Прозоров: Драпатого скоро будут винить в провалах ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что проблемы ВСУ на фронте и противоправные действия работников военкоматов через пару месяцев будут списывать на нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
  • Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, при этом на фоне отставки главы минобороны Михаила Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского.
  • Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проблемы ВСУ на фронте и противоправные действия работников украинских военкоматов через пару месяцев будут списывать на нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. При этом на фоне отставки главы минобороны Михаила Федорова в Киеве и других городах Украины начались митинги в его поддержку, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский 21 июля заявил, что вместо уволенного Сырского назначил на пост главнокомандующего ВСУ Драпатого. Как заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Драпатый является стопроцентным бандеровцем и нацистом.
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"Через пару месяцев все проблемы на фронте, действия ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) будут валить на Драпатого. Про Сырского уже забудут, как про Залужного", - сказал Прозоров.
Он добавил, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скорее выиграл от своей отставки.
"Выиграл от этого, я считаю, Сырский. Он ушел с токсичной должности. Да, он потерял влияние и авторитет, но я думаю, что он без должности какой-либо не останется, поскольку он не уволен из армии", - отметил экс-подполковник СБУ.
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Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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