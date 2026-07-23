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Более 530 км автодорог отремонтировали в Ингушетии за последние годы - РИА Новости, 23.07.2026
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Республика Ингушетия
 
16:42 23.07.2026
Более 530 км автодорог отремонтировали в Ингушетии за последние годы

Более 530 км автодорог отремонтировали в Ингушетии за последние шесть лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрасса
Трасса - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Более 530 километров автодорог отремонтировали в Ингушетии в течение последних шести лет, по качеству их ремонта республика находится среди лидеров по стране, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"За последние годы мы серьезно изменили дорожную инфраструктуру Ингушетии… Всего с 2019 по 2025 годы в республике приведено в нормативное состояние 530,6 километра автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Эта работа продолжится", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, самый большой объем работ выполнен в Малгобекском районе и городе Малгобеке, где обновили более 158 километров дорог. В Назрани и Назрановском районе приведено в порядок больше 138 километров дорожной сети, в Сунже и Сунженском районе — 108,2 километра.
"Эти изменения жители видят каждый день: это более удобные и безопасные дороги, улучшенное сообщение между населенными пунктами, комфортнее условия для учебы, работы и развития территорий", - отметил глава Ингушетии.
Он добавил, что благодаря системной работе республика занимает высокие позиции по качеству дорог среди российских регионов. По данным рейтингов, Ингушетия входит в число лидеров страны, а среди субъектов СКФО занимает первое место.
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовМалгобекский районДороги
 
 
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