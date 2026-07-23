Более 530 км автодорог отремонтировали в Ингушетии за последние годы

НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Более 530 километров автодорог отремонтировали в Ингушетии в течение последних шести лет, по качеству их ремонта республика находится среди лидеров по стране, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"За последние годы мы серьезно изменили дорожную инфраструктуру Ингушетии… Всего с 2019 по 2025 годы в республике приведено в нормативное состояние 530,6 километра автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Эта работа продолжится", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, самый большой объем работ выполнен в Малгобекском районе и городе Малгобеке, где обновили более 158 километров дорог. В Назрани и Назрановском районе приведено в порядок больше 138 километров дорожной сети, в Сунже и Сунженском районе — 108,2 километра.

"Эти изменения жители видят каждый день: это более удобные и безопасные дороги, улучшенное сообщение между населенными пунктами, комфортнее условия для учебы, работы и развития территорий", - отметил глава Ингушетии.