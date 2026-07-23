Минобороны показало кадры работы БПЛА при освобождении Белицкого в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое в ДНР.
- Расчеты БПЛА российской группировки "Центр" уничтожили три пикапа, бронемашину, четыре наземных робототехнических комплекса и пять БПЛА ВСУ в ходе освобождения Белецкого.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало работу расчетов БПЛА спецназа группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Белицкое.
В четверг Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое в ДНР.
На кадрах ведомства показана работа расчетов БПЛА российской группировки "Центр", в ходе которой были уничтожены три пикапа, бронемашина, четыре наземных робототехнических комплекса (НРТК) и пять БПЛА ВСУ.
В Минобороны отметили, что военнослужащие расчетов разведывательных и ударных дронов отряда "Вега" соединения специального назначения группировки войск "Центр" изолировали район боевых действий в населенном пункте Белицкое ДНР.
ВС России освободили город Белицкое в ДНР
Вчера, 11:32