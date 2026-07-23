Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 40 военных и 17 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Орехов и Юльевка Запорожской области.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 40 военных и 17 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Уничтожено более 40 военнослужащих, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Орехов и Юльевка Запорожской области.
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