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Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы димписсий - РИА Новости, 23.07.2026
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08:49 23.07.2026 (обновлено: 08:54 23.07.2026)
Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы димписсий

Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы димписсий России и США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла США в России
Флажок на машине посла США в России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран.
  • В комментарии МИД по итогам встречи отмечено, что внимание было уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран, сообщили в МИД РФ.
"Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США", - говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи.
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