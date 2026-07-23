Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий работы димписсий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран.
- В комментарии МИД по итогам встречи отмечено, что внимание было уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Маниле нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран, сообщили в МИД РФ.
"Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США", - говорится в комментарии МИД РФ по итогам встречи.