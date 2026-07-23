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Девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы - РИА Новости, 23.07.2026
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17:29 23.07.2026
Девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы

Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы.
  • Ребенок переведен в палату к маме, идет восстановление.
КАЛИНИНГРАД, 23 июл – РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы и находится в палате с мамой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
«
"Девочка уже не в коме, перевели в палату с мамой. Идет восстановление", - сказали в министерстве.
Ранее в минздраве сообщали РИА Новости, что после ДТП ребенок находился в коме, затем в глубоком сопоре, лечение идет тяжело, внутренние органы в плохом состоянии. Мама девочки в ДТП получила легкую травму головы.
Пятого июля 36-летний водитель автомобиля Merсedes в состоянии опьянения в Калининграде выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он арестован.
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