Краткий пересказ от РИА ИИ
- Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы.
- Ребенок переведен в палату к маме, идет восстановление.
КАЛИНИНГРАД, 23 июл – РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы и находится в палате с мамой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
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"Девочка уже не в коме, перевели в палату с мамой. Идет восстановление", - сказали в министерстве.
Ранее в минздраве сообщали РИА Новости, что после ДТП ребенок находился в коме, затем в глубоком сопоре, лечение идет тяжело, внутренние органы в плохом состоянии. Мама девочки в ДТП получила легкую травму головы.
Пятого июля 36-летний водитель автомобиля Merсedes в состоянии опьянения в Калининграде выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он арестован.