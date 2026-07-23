КАЛИНИНГРАД, 23 июл – РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, вышла из комы и находится в палате с мамой, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

"Девочка уже не в коме, перевели в палату с мамой. Идет восстановление", - сказали в министерстве.

Ранее в минздраве сообщали РИА Новости, что после ДТП ребенок находился в коме, затем в глубоком сопоре, лечение идет тяжело, внутренние органы в плохом состоянии. Мама девочки в ДТП получила легкую травму головы.