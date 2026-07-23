В Красноярском крае девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна

Краткий пересказ от РИА ИИ Годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна в Красноярском крае.

Медики оказали девочке помощь, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна в Красноярском крае, медики оказали ей помощь и сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает краевой главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Емельяново. Открытый флакон со средством для чистки бассейна находился в доступном месте на улице. Воспользовавшись недосмотром родителей, годовалая девочка отпила эту жидкость.

"В результате отравления и полученных травм ребенок был доставлен в больницу Красноярска . Медики оказали малышке всю необходимую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.