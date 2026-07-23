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В Красноярском крае девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна - РИА Новости, 23.07.2026
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08:00 23.07.2026
В Красноярском крае девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна

В Красноярском крае годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна в Красноярском крае.
  • Медики оказали девочке помощь, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.
КРАСНОЯРСК, 23 июл - РИА Новости. Годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна в Красноярском крае, медики оказали ей помощь и сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в Емельяново. Открытый флакон со средством для чистки бассейна находился в доступном месте на улице. Воспользовавшись недосмотром родителей, годовалая девочка отпила эту жидкость.
"В результате отравления и полученных травм ребенок был доставлен в больницу Красноярска. Медики оказали малышке всю необходимую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские сейчас проводят проверку, также в отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.
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