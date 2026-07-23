Россиянам назвали простой способ защитить деньги на счете

Краткий пересказ от РИА ИИ Двухфакторная аутентификация работает как второй замок, требуя после ввода пароля дополнительное подтверждение входа.

Самый простой, но уязвимый способ двухфакторной аутентификации — код из SMS, более надежный — одноразовые коды из специального приложения.

Елена Голяева советует использовать уникальные пароли, двухфакторную аутентификацию и делать паузу перед подтверждением каждого действия для защиты аккаунтов и денег.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Защита денег начинается с защиты всей цифровой жизни — почты, "Госуслуг" и мессенджеров. О том, как работает двухфакторная аутентификация, агентству " Защита денег начинается с защиты всей цифровой жизни — почты, "Госуслуг" и мессенджеров. О том, как работает двухфакторная аутентификация, агентству " Прайм " рассказала бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева.

"Двухфакторная аутентификация работает как второй замок. Сначала человек вводит пароль или PIN-код. Затем подтверждает вход телефоном, отпечатком пальца или лицом. Даже если пароль украден, одного его уже недостаточно", — пояснила эксперт.

Самый простой способ — код из SMS, но он уязвим для фишинга. Надёжнее — одноразовые коды из специального приложения, которые не зависят от мобильной связи. Первой нужно защитить основную почту, а "Госуслуги" — не слабее банковского приложения. В мессенджерах и соцсетях дополнительный пароль или код мешает мошенникам обращаться к вашим знакомым от вашего имени.