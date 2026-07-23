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Россиянам назвали простой способ защитить деньги на счете - РИА Новости, 23.07.2026
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02:05 23.07.2026
Россиянам назвали простой способ защитить деньги на счете

Голяева посоветовала использовать двухфакторную идентификацию для защиты денег

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате
Пользователь использует банковскую карту Мир в банкомате - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двухфакторная аутентификация работает как второй замок, требуя после ввода пароля дополнительное подтверждение входа.
  • Самый простой, но уязвимый способ двухфакторной аутентификации — код из SMS, более надежный — одноразовые коды из специального приложения.
  • Елена Голяева советует использовать уникальные пароли, двухфакторную аутентификацию и делать паузу перед подтверждением каждого действия для защиты аккаунтов и денег.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Защита денег начинается с защиты всей цифровой жизни — почты, "Госуслуг" и мессенджеров. О том, как работает двухфакторная аутентификация, агентству "Прайм" рассказала бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева.
"Двухфакторная аутентификация работает как второй замок. Сначала человек вводит пароль или PIN-код. Затем подтверждает вход телефоном, отпечатком пальца или лицом. Даже если пароль украден, одного его уже недостаточно", — пояснила эксперт.
Самый простой способ — код из SMS, но он уязвим для фишинга. Надёжнее — одноразовые коды из специального приложения, которые не зависят от мобильной связи. Первой нужно защитить основную почту, а "Госуслуги" — не слабее банковского приложения. В мессенджерах и соцсетях дополнительный пароль или код мешает мошенникам обращаться к вашим знакомым от вашего имени.
Голяева советует использовать уникальные пароли, второй фактор и делать паузу перед подтверждением каждого действия — это спасет и аккаунт, и деньги.
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