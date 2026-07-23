Задержанный во Франции танкер Deliver продолжил движение в Средиземном море

ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Танкер Deliver, следовавший из России и задержанный французскими властями в конце июня, покинул район порта Марселя и продолжил движение в Средиземном море, выяснило РИА Новости на основе анализа данных передвижения судов.

Судно снялось с якоря в среду и двигается со скоростью 11,3 узла (около 21 километра в час) в юго-восточном направлении.