Задержанный во Франции танкер Deliver продолжил движение в Средиземном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Танкер Deliver, задержанный французскими властями в июне, покинул район порта Марселя и продолжил движение в Средиземном море.
- Суд оштрафовал компанию — владельца танкера за непредоставление документов, подтверждающих национальную принадлежность судна, после уплаты штрафа танкеру разрешили покинуть территориальные воды Франции.
ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Танкер Deliver, следовавший из России и задержанный французскими властями в конце июня, покинул район порта Марселя и продолжил движение в Средиземном море, выяснило РИА Новости на основе анализа данных передвижения судов.
Судно снялось с якоря в среду и двигается со скоростью 11,3 узла (около 21 километра в час) в юго-восточном направлении.
Ранее газета Monde со ссылкой на прокуратуру Марселя сообщила, что суд оштрафовал компанию — владельца танкера за непредоставление документов, подтверждающих национальную принадлежность судна. После уплаты штрафа французские власти разрешили танкеру покинуть территориальные воды страны.
В конце июня французские власти задержали танкер Deliver, следовавший из Приморска под флагом Камеруна, заявив о якобы нарушении морского права. После двух суток содержания под стражей капитан танкера был освобожден и вернулся на борт, однако само судно оставалось под административным задержанием на время расследования. Посольство России во Франции назвало действия Франции в отношении Deliver очередным фактом пиратства.