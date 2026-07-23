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Задержанный во Франции танкер Deliver продолжил движение в Средиземном море - РИА Новости, 23.07.2026
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23:58 23.07.2026
Задержанный во Франции танкер Deliver продолжил движение в Средиземном море

РИА Новости: задерживавшийся Францией танкер Deliver движется от порта Марселя

© ВМС ФранцииПерехват танкера Deliver у побережья Сицилии
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© ВМС Франции
Перехват танкера Deliver у побережья Сицилии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Танкер Deliver, задержанный французскими властями в июне, покинул район порта Марселя и продолжил движение в Средиземном море.
  • Суд оштрафовал компанию — владельца танкера за непредоставление документов, подтверждающих национальную принадлежность судна, после уплаты штрафа танкеру разрешили покинуть территориальные воды Франции.
ПАРИЖ, 23 июл - РИА Новости. Танкер Deliver, следовавший из России и задержанный французскими властями в конце июня, покинул район порта Марселя и продолжил движение в Средиземном море, выяснило РИА Новости на основе анализа данных передвижения судов.
Судно снялось с якоря в среду и двигается со скоростью 11,3 узла (около 21 километра в час) в юго-восточном направлении.
Ранее газета Monde со ссылкой на прокуратуру Марселя сообщила, что суд оштрафовал компанию — владельца танкера за непредоставление документов, подтверждающих национальную принадлежность судна. После уплаты штрафа французские власти разрешили танкеру покинуть территориальные воды страны.
В конце июня французские власти задержали танкер Deliver, следовавший из Приморска под флагом Камеруна, заявив о якобы нарушении морского права. После двух суток содержания под стражей капитан танкера был освобожден и вернулся на борт, однако само судно оставалось под административным задержанием на время расследования. Посольство России во Франции назвало действия Франции в отношении Deliver очередным фактом пиратства.
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