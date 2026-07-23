СМИ: "Моссад" передал США разведданные, касающиеся горы Пикакс в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый директор израильской разведки «Моссад» Роман Гофман передал американским чиновникам разведывательные данные о горе Коланг (Пикакс) в Иране.

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения о переброске туда иранских ядерных центрифуг.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый директор израильской разведки "Моссад" Роман Гофман во время визита в Вашингтон две недели назад передал американским чиновникам разведывательные данные, касающиеся горы Коланг (Пикакс) в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги, сообщает телеканал Новый директор израильской разведки "Моссад" Роман Гофман во время визита в Вашингтон две недели назад передал американским чиновникам разведывательные данные, касающиеся горы Коланг (Пикакс) в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Президент США Дональд Трамп 21 июля пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.

"Новый директор израильской службы разведки "Моссад" Роман Гофман встретился с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа во время визита в Вашингтон две недели назад... Гофман передал разведданные по иранской горе Пикакс, урану и экономике", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.