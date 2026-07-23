Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Моссад" передал США разведданные, касающиеся горы Пикакс в Иране - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 23.07.2026
СМИ: "Моссад" передал США разведданные, касающиеся горы Пикакс в Иране

CNN: глава "Моссада" передал США разведданные, касающиеся горы Пикакс в Иране

CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit / Роман Гофман
Роман Гофман - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit /
Роман Гофман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый директор израильской разведки «Моссад» Роман Гофман передал американским чиновникам разведывательные данные о горе Коланг (Пикакс) в Иране.
  • Президент США Дональд Трамп пообещал нанести удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения о переброске туда иранских ядерных центрифуг.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый директор израильской разведки "Моссад" Роман Гофман во время визита в Вашингтон две недели назад передал американским чиновникам разведывательные данные, касающиеся горы Коланг (Пикакс) в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп 21 июля пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Иран ответит на любую агрессию США, заявил глава МИД
Вчера, 22:53
"Новый директор израильской службы разведки "Моссад" Роман Гофман встретился с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа во время визита в Вашингтон две недели назад... Гофман передал разведданные по иранской горе Пикакс, урану и экономике", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источник.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Иран заявил, что будет ждать, когда Израиль первым нанесет удар
Вчера, 23:53
 
В миреВашингтон (штат)ИранСШАДональд ТрампМоссадВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала