Краткий пересказ от РИА ИИ Дачников могут подстерегать скрытые опасности, такие как клещи и грызуны — переносчики инфекций.

При обработке территории дачи от клещей следует использовать средства индивидуальной защиты, после обработки лучше не находиться на участке несколько дней, а осенью рекомендуется провести повторную обработку.

Грызуны могут распространять опасные для человека инфекции, поэтому важно обрабатывать участок от них, не допускать их проникновения в помещения и хранить продукты в недоступных для грызунов местах.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дачников на территории могут подстерегать скрытые опасности, такие как клещи и грызуны, являющиеся переносчиками множества инфекций, сообщил РИА Новости ведущий эксперт CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Двадцать третьего июля отмечается день дачника в России

« "Особое значение имеют защитные меры против потенциальных биологических угроз, порою даже невидимых. Клещи – возможные переносчики вирусного клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза человека, эрлихиоза, клещевых пятнистых лихорадок. И, конечно, присутствие этих членистоногих на вашем участке крайне нежелательно", - сказал Лебедев

Он подчеркнул, что при обработке территории дачи от клещей обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, после обработки на участке лучше не находиться в течение нескольких дней. А осенью нужно обработать участок второй раз – это поможет снизить численность популяции паразитов в следующем сезоне, добавил эксперт.

Лебедев подчеркнул, что грызуны, обитающие на даче, могут распространять несколько опасных для человека инфекций: бешенство, туляремию, иерсиниоз, гельминтозы и чуму. При этом самым надежным способом защиты является обработка участка от грызунов, сообщил он.

"Кроме того, следует не допускать проникновения крыс и мышей в помещения. Осмотрите дом и подсобные постройки на наличие щелей, через которые грызуны могут проникать внутрь, и заделайте их. Продукты нужно хранить в недоступных для грызунов местах в крепкой, герметичной упаковке", - уточнил он.