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Эксперт Роспотребнадзора рассказал о скрытых опасностях на даче - РИА Новости, 23.07.2026
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15:42 23.07.2026
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о скрытых опасностях на даче

РИА Новости: эксперт Лебедев предупредил о переносчиках инфекций на даче

CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilisКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY 2.0 / Mick Talbot / British Spiders, Phytoseiulus persimilis
Клещ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дачников могут подстерегать скрытые опасности, такие как клещи и грызуны — переносчики инфекций.
  • При обработке территории дачи от клещей следует использовать средства индивидуальной защиты, после обработки лучше не находиться на участке несколько дней, а осенью рекомендуется провести повторную обработку.
  • Грызуны могут распространять опасные для человека инфекции, поэтому важно обрабатывать участок от них, не допускать их проникновения в помещения и хранить продукты в недоступных для грызунов местах.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дачников на территории могут подстерегать скрытые опасности, такие как клещи и грызуны, являющиеся переносчиками множества инфекций, сообщил РИА Новости ведущий эксперт CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Двадцать третьего июля отмечается день дачника в России.
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"Особое значение имеют защитные меры против потенциальных биологических угроз, порою даже невидимых. Клещи – возможные переносчики вирусного клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза человека, эрлихиоза, клещевых пятнистых лихорадок. И, конечно, присутствие этих членистоногих на вашем участке крайне нежелательно", - сказал Лебедев.
Он подчеркнул, что при обработке территории дачи от клещей обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты. По его словам, после обработки на участке лучше не находиться в течение нескольких дней. А осенью нужно обработать участок второй раз – это поможет снизить численность популяции паразитов в следующем сезоне, добавил эксперт.
Лебедев подчеркнул, что грызуны, обитающие на даче, могут распространять несколько опасных для человека инфекций: бешенство, туляремию, иерсиниоз, гельминтозы и чуму. При этом самым надежным способом защиты является обработка участка от грызунов, сообщил он.
"Кроме того, следует не допускать проникновения крыс и мышей в помещения. Осмотрите дом и подсобные постройки на наличие щелей, через которые грызуны могут проникать внутрь, и заделайте их. Продукты нужно хранить в недоступных для грызунов местах в крепкой, герметичной упаковке", - уточнил он.
При встрече с грызуном его ни в коем случае нельзя трогать, заявил Лебедев. В случае укуса необходимо срочно обратиться в травматологический пункт для профилактики от бешенства, отметил он.
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