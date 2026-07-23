В Северной Осетии врачи спасли пациента с инфарктом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больнице Северной Осетии врачи спасли пациента с инфарктом, у которого остановилось сердце.
- Министр здравоохранения региона Астан Митциев поделился кадрами реанимационных мероприятий из республиканского сосудистого центра.
- Пациент пришел в себя и был выписан домой после проведенных медицинских процедур.
НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Мгновенная реакция помогла врачам больницы в Северной Осетии спасти пациента с инфарктом, у которого остановилось сердце, кадры реанимационных мероприятий попали на камеры видеонаблюдения, ими поделился министр здравоохранения региона Астан Митциев.
По его словам, пациента с подозрением на инфаркт доставили в республиканский сосудистый центр на базе республиканской клинической больницы.
"Уже в блоке интенсивной терапии - остановка сердца. Каждая секунда на счету. Врачи среагировали мгновенно. Реанимация, дефибриллятор и сердце снова забилось. Коронарография, стентирование, полное восстановление кровотока", - написал Митциев в своем Telegram-канале.
Пациент пришел в себя и был выписан домой.
На опубликованных министром кадрах с камеры видеонаблюдения зафиксирован момент проведения сердечно-легочной реанимации. На них видно, как женщина-врач начинает делать пациенту непрямой массаж сердца, а затем и дефибрилляцию, после чего пациент приходит в сознание.
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