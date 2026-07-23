В Северной Осетии врачи спасли пациента с инфарктом

Краткий пересказ от РИА ИИ В больнице Северной Осетии врачи спасли пациента с инфарктом, у которого остановилось сердце.

Министр здравоохранения региона Астан Митциев поделился кадрами реанимационных мероприятий из республиканского сосудистого центра.

Пациент пришел в себя и был выписан домой после проведенных медицинских процедур.

НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Мгновенная реакция помогла врачам больницы в Северной Осетии спасти пациента с инфарктом, у которого остановилось сердце, кадры реанимационных мероприятий попали на камеры видеонаблюдения, ими поделился министр здравоохранения региона Астан Митциев.

По его словам, пациента с подозрением на инфаркт доставили в республиканский сосудистый центр на базе республиканской клинической больницы.

"Уже в блоке интенсивной терапии - остановка сердца. Каждая секунда на счету. Врачи среагировали мгновенно. Реанимация, дефибриллятор и сердце снова забилось. Коронарография, стентирование, полное восстановление кровотока", - написал Митциев в своем Telegram-канале.

Пациент пришел в себя и был выписан домой.