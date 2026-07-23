В Подмосковье пассажир авто в ссоре побил пешехода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Долгопрудном пассажир автомобиля побил мужчину, который сопровождал девушку на инвалидной коляске.
- Пострадавшего доставили в больницу, а правонарушителя и водителя автомобиля — в полицейский отдел.
- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью.
МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Водитель и пассажир легковушки сделали замечание девушке на инвалидной коляске, после чего в ссоре пассажир авто побил сопровождавшего ее мужчину в подмосковном Долгопрудном, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что в полицию в Долгопрудном поступило заявление от 40-летнего местного жителя о причинении ему повреждений у одного из домов на улице Академика Лаврентьева. По предварительной информации, заявитель вместе с девушкой, которая передвигается на инвалидной коляске, прогуливались по двору, не по тротуару. Им навстречу выехала легковушка, чьи водитель и пассажир сделали замечание женщине о том, что она должна ехать по пешеходной дорожке.
"Произошел словесный конфликт, в ходе которого пассажир автомобиля нанес телесные повреждения мужчине-пешеходу, после чего уехал", - говорится в сообщении.
Пострадавший был доставлен в больницу.
Полицейские установили правонарушителя и доставили его в отдел - им оказался 24-летний житель Сергиево-Посадского городского округа. Также правоохранители доставили 42-летнего водителя автомобиля.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения тяжести причиненного вреда здоровью. При получении результатов будет принято процессуальное решение.
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