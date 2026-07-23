В Подмосковье пассажир авто в ссоре побил пешехода

Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковном Долгопрудном пассажир автомобиля побил мужчину, который сопровождал девушку на инвалидной коляске.

Пострадавшего доставили в больницу, а правонарушителя и водителя автомобиля — в полицейский отдел.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью.

МОСКВА, 23 июля - РИА Новости. Водитель и пассажир легковушки сделали замечание девушке на инвалидной коляске, после чего в ссоре пассажир авто побил сопровождавшего ее мужчину в подмосковном Долгопрудном, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в полицию в Долгопрудном поступило заявление от 40-летнего местного жителя о причинении ему повреждений у одного из домов на улице Академика Лаврентьева. По предварительной информации, заявитель вместе с девушкой, которая передвигается на инвалидной коляске, прогуливались по двору, не по тротуару. Им навстречу выехала легковушка, чьи водитель и пассажир сделали замечание женщине о том, что она должна ехать по пешеходной дорожке.

"Произошел словесный конфликт, в ходе которого пассажир автомобиля нанес телесные повреждения мужчине-пешеходу, после чего уехал", - говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в больницу.

Полицейские установили правонарушителя и доставили его в отдел - им оказался 24-летний житель Сергиево-Посадского городского округа. Также правоохранители доставили 42-летнего водителя автомобиля.