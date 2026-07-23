СМИ узнали о саудовском принце, которого нашли мертвым в отеле в Лондоне

"Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне после того, как принял коктейль из наркотиков и алкоголя", - говорится в публикации.

Как стало известно в ходе судебного разбирательства, покойный страдал от зависимости от алкоголя и алпразолама. За три месяца до смерти он проходил лечение от зависимости в элитной лондонской клинике. Вскрытие показало, что у принца не было хронических заболеваний, а смерть произошла в результате остановки сердца из-за взаимодействия наркотиков и алкоголя, пишет издание.