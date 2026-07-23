СМИ узнали о саудовском принце, которого нашли мертвым в отеле в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне.
- Тело 29-летнего принца обнаружил уборщик в ванной комнате номера в гостинице Marriott.
- Смерть наступила в результате остановки сердца из-за взаимодействия наркотиков и алкоголя, пишут СМИ.
ЛОНДОН, 23 июл - РИА Новости. Один из саудовских принцев, приходящийся дальним родственником королю Саудовской Аравии Салману, был найден мертвым в элитной гостинице в Лондоне в минувшем ноябре, пишет газета Telegraph, утверждая, что причиной смерти стали наркотики и алкоголь.
"Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне после того, как принял коктейль из наркотиков и алкоголя", - говорится в публикации.
Уточняется, что тело 29-летнего принца в ноябре прошлого года нашел уборщик в ванной комнате дорогого номера в гостинице Marriott в районе Кенсингтон. В крови покойного, как утверждается, обнаружили значительное количество алкоголя и наркотиков.
Как стало известно в ходе судебного разбирательства, покойный страдал от зависимости от алкоголя и алпразолама. За три месяца до смерти он проходил лечение от зависимости в элитной лондонской клинике. Вскрытие показало, что у принца не было хронических заболеваний, а смерть произошла в результате остановки сердца из-за взаимодействия наркотиков и алкоголя, пишет издание.
Утверждается также, что умершего звали Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд. По данным газеты, он был потомком прапрадеда короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.