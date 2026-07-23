В Электростали завели дело после стрельбы из пневматики в подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковной Электростали мужчина выстрелил из пневматического оружия в подростка, убиравшего двор.
- Следственными органами заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчина выстрелил из пневматического оружия в подростка, убиравшего двор в подмосковной Электростали, сообщили в СК РФ.
Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщали, что пьяный житель Электростали выстрелил из пневматического оружия в подростка, убиравшего двор. Мужчина был задержан.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.