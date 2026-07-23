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В Электростали завели дело после стрельбы из пневматики в подростка - РИА Новости, 23.07.2026
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18:26 23.07.2026
В Электростали завели дело после стрельбы из пневматики в подростка

В Электростали мужчина выстрелил из пневматики в подростка, убиравшего двор

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковной Электростали мужчина выстрелил из пневматического оружия в подростка, убиравшего двор.
  • Следственными органами заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчина выстрелил из пневматического оружия в подростка, убиравшего двор в подмосковной Электростали, сообщили в СК РФ.
Ранее в подмосковном главке МВД РФ сообщали, что пьяный житель Электростали выстрелил из пневматического оружия в подростка, убиравшего двор. Мужчина был задержан.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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