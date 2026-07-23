Часть Крыма обесточена из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Часть населенных пунктов Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ на энергообъекты.
- Энергетики принимают меры для стабилизации электроснабжения, при этом ограничения действуют на всей территории республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Часть населенных пунктов Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ на энергообъекты, энергетики принимают все возможные меры для стабилизации снабжения, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
"В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточена часть населенных пунктов полуострова", - говорится в сообщении.
Сложная обстановка с подачей электроэнергии, по данным предприятия, на северо-западе, востоке и юге Крыма. При этом ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, напомнили в компании.
Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова, отмечает "Крымэнерго".