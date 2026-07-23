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Часть Крыма обесточена из-за атак ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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09:10 23.07.2026
Часть Крыма обесточена из-за атак ВСУ

Часть Крыма обесточена из-за атак ВСУ, идут аварийные работы

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть населенных пунктов Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ на энергообъекты.
  • Энергетики принимают меры для стабилизации электроснабжения, при этом ограничения действуют на всей территории республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Часть населенных пунктов Крыма обесточена из-за беспилотных атак ВСУ на энергообъекты, энергетики принимают все возможные меры для стабилизации снабжения, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
"В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения обесточена часть населенных пунктов полуострова", - говорится в сообщении.
Сложная обстановка с подачей электроэнергии, по данным предприятия, на северо-западе, востоке и юге Крыма. При этом ограничения электроснабжения действуют на всей территории республики, отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах, напомнили в компании.
Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова, отмечает "Крымэнерго".
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