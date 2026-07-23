Министры здравоохранения БРИКС приняли декларацию о сотрудничестве

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"Важным итогом встречи стало единогласное принятие декларации 16-й встречи министров здравоохранения стран БРИКС, отражающей общую приверженность государств объединения углублению сотрудничества в сфере здравоохранения и формированию устойчивых, справедливых и ориентированных на интересы людей систем здравоохранения", — говорится в сообщении ведомства.