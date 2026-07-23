Министры здравоохранения БРИКС приняли декларацию о сотрудничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министры здравоохранения стран БРИКС единогласно приняли декларацию о сотрудничестве по итогам встречи в Чандигархе.
- Страны договорились о создании интегрированной системы раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и сети центров по обмену опытом в области психологии.
- Принята программа БРИКС по здоровому образу жизни с дорожной картой на 2026-2029 годы.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министры здравоохранения стран БРИКС единогласно приняли декларацию о сотрудничестве по итогам встречи в Чандигархе под председательством Индии, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.
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"Важным итогом встречи стало единогласное принятие декларации 16-й встречи министров здравоохранения стран БРИКС, отражающей общую приверженность государств объединения углублению сотрудничества в сфере здравоохранения и формированию устойчивых, справедливых и ориентированных на интересы людей систем здравоохранения", — говорится в сообщении ведомства.
В заявлении минздрава отмечается, что страны договорились о создании интегрированной системы раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и сети центров по обмену опытом в области психологии. Стороны также условились усилить сотрудничество регуляторных органов в сфере медицинской продукции, развивать цифровую инфраструктуру здравоохранения и совместно бороться с туберкулезом. Также была принята программа БРИКС по здоровому образу жизни с дорожной картой на 2026-2029 годы.