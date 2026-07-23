Цена нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть увеличиваются на шесть процентов.
- Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов впервые с 22 мая.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются на 6% в четверг, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 6,38% относительно предыдущего закрытия - до 100,07 доллара за баррель. Показатель впервые с 22 мая поднялся выше 100 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 5,36% - до 91,48 доллара за баррель.