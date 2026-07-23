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Цена нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель - РИА Новости, 23.07.2026
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16:21 23.07.2026
Цена нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с 22 мая

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть увеличиваются на шесть процентов.
  • Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов впервые с 22 мая.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются на 6% в четверг, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 6,38% относительно предыдущего закрытия - до 100,07 доллара за баррель. Показатель впервые с 22 мая поднялся выше 100 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 5,36% - до 91,48 доллара за баррель.
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