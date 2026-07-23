Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти марки Brent поднялась выше 98 долларов за баррель - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 23.07.2026
Цена нефти марки Brent поднялась выше 98 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше $98 за баррель впервые с 8 июня

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть растут заметными темпами, в пределах 4,3%.
  • Стоимость барреля марки Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 8 июня.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в четверг заметными темпами - в пределах 4,3%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,23% относительно предыдущего закрытия - до 98,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 8 июня поднялся выше 98 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,35% - до 89,74 доллара за баррель.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Галибаф предупредил, что будет, если Иран не сможет продавать нефть
22 июля, 21:09
 
ЭкономикаBrentWTI (нефть)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала