Цена нефти марки Brent поднялась выше 98 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть растут заметными темпами, в пределах 4,3%.
- Стоимость барреля марки Brent поднялась выше 98 долларов впервые с 8 июня.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в четверг заметными темпами - в пределах 4,3%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 98 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.45 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,23% относительно предыдущего закрытия - до 98,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 8 июня поднялся выше 98 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 3,35% - до 89,74 доллара за баррель.