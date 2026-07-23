Над Рязанской областью сбили два украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два БПЛА сбиты над территорией Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков.
- В течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбили в четверг над территорией Рязанской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение дня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня днем над территорией региона сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".