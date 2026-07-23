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Израильский беспилотник атаковал скорую помощь на юге Ливана - РИА Новости, 23.07.2026
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18:09 23.07.2026
Израильский беспилотник атаковал скорую помощь на юге Ливана

Израильский беспилотник атаковал скорую помощь в городе Набатия

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи в Ливане
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль службы гражданской обороны Исламского комитета здравоохранения подвергся атаке в районе города Набатия на юге Ливана.
  • Среди спасателей есть раненые, они направлялись на место удара израильской авиации.
БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Автомобиль службы гражданской обороны Исламского комитета здравоохранения подвергся атаке в районе города Набатия на юге Ливана, несколько медиков получили ранения, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.
"На дороге между Набатией-эль-Фаукой и районом Дар-эль-Муаллимин был атакован автомобиль гражданской обороны Исламского комитета здравоохранения. Среди спасателей есть раненые", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, группа парамедиков направлялась на место удара израильской авиации, чтобы проверить, есть ли на месте пострадавшие.
Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, предусматривающие прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают регулярно подвергаться обстрелам артиллерии и авиации, а также израильские военные проводят подрывы домов и объектов гражданской инфраструктуры. Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям, связанным с движением "Хезболлах", в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы со стороны шиитского сопротивления.
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