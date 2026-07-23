Израильский беспилотник атаковал скорую помощь на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Автомобиль службы гражданской обороны Исламского комитета здравоохранения подвергся атаке в районе города Набатия на юге Ливана.

Среди спасателей есть раненые, они направлялись на место удара израильской авиации.

БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Автомобиль службы гражданской обороны Исламского комитета здравоохранения подвергся атаке в районе города Набатия на юге Ливана, несколько медиков получили ранения, сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи.

"На дороге между Набатией-эль-Фаукой и районом Дар-эль-Муаллимин был атакован автомобиль гражданской обороны Исламского комитета здравоохранения. Среди спасателей есть раненые", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, группа парамедиков направлялась на место удара израильской авиации, чтобы проверить, есть ли на месте пострадавшие.