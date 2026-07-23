В Тульской области уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ

ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Еще четыре беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Утром губернатор сообщал об уничтожении пяти вражеских БПЛА. В результате отражения атаки фрагменты беспилотника были обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле. Их изъяли, пострадавших нет.