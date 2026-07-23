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В Тульской области уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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11:27 23.07.2026
В Тульской области уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ

Миляев: над Тульской областью сбили еще четыре украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Тульской области уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ.
  • Фрагменты одного из беспилотников были обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле, пострадавших нет.
ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Еще четыре беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще 4 украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Утром губернатор сообщал об уничтожении пяти вражеских БПЛА. В результате отражения атаки фрагменты беспилотника были обнаружены на балконе многоквартирного дома в Туле. Их изъяли, пострадавших нет.
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БезопасностьТульская областьТулаДмитрий МиляевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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