В Белгороде два беспилотника ударили по территории коммерческого объекта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два беспилотника ВСУ ударили по территории коммерческого объекта в Белгороде.
- Ранены два человека: один получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, другой — слепое осколочное ранение лица.
- Повреждены три грузовых автомобиля, а также произошло возгорание оборудования на другом коммерческом объекте, которое было ликвидировано пожарными расчетами.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ ударили по территории коммерческого объекта в Белгороде, ранены два человека, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"Белгород под атакой вражеских беспилотников ВСУ. Пострадали два мирных жителя. Два беспилотника ударили по территории коммерческого объекта. Один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, другой - слепое осколочное ранение лица", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что им оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались. Повреждены три грузовых автомобиля.
"При атаке третьего БПЛА произошло возгорание оборудования другого коммерческого объекта, которое ликвидировано пожарными расчетами. Также поврежден навес. В результате атаки еще одного беспилотника повреждены кабина и прицеп грузовой машины", - добавили в оперштабе.
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