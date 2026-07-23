В Белгороде два беспилотника ударили по территории коммерческого объекта

Краткий пересказ от РИА ИИ Два беспилотника ВСУ ударили по территории коммерческого объекта в Белгороде.

Ранены два человека: один получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, другой — слепое осколочное ранение лица.

Повреждены три грузовых автомобиля, а также произошло возгорание оборудования на другом коммерческом объекте, которое было ликвидировано пожарными расчетами.

БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ ударили по территории коммерческого объекта в Белгороде, ранены два человека, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

"Белгород под атакой вражеских беспилотников ВСУ. Пострадали два мирных жителя. Два беспилотника ударили по территории коммерческого объекта. Один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, другой - слепое осколочное ранение лица", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

В сообщении уточняется, что им оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались. Повреждены три грузовых автомобиля.