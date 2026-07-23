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В Белгороде два беспилотника ударили по территории коммерческого объекта - РИА Новости, 23.07.2026
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10:33 23.07.2026 (обновлено: 10:36 23.07.2026)
В Белгороде два беспилотника ударили по территории коммерческого объекта

В Белгороде два БПЛА ударили по коммерческому объекту, два человека пострадали

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два беспилотника ВСУ ударили по территории коммерческого объекта в Белгороде.
  • Ранены два человека: один получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, другой — слепое осколочное ранение лица.
  • Повреждены три грузовых автомобиля, а также произошло возгорание оборудования на другом коммерческом объекте, которое было ликвидировано пожарными расчетами.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Два беспилотника ВСУ ударили по территории коммерческого объекта в Белгороде, ранены два человека, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"Белгород под атакой вражеских беспилотников ВСУ. Пострадали два мирных жителя. Два беспилотника ударили по территории коммерческого объекта. Один мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, другой - слепое осколочное ранение лица", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что им оказали помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались. Повреждены три грузовых автомобиля.
"При атаке третьего БПЛА произошло возгорание оборудования другого коммерческого объекта, которое ликвидировано пожарными расчетами. Также поврежден навес. В результате атаки еще одного беспилотника повреждены кабина и прицеп грузовой машины", - добавили в оперштабе.
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