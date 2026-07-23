Над Севастополем за сутки сбили 30 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили 30 украинских БПЛА над Севастополем за сутки.
- В результате атаки БПЛА люди не пострадали.
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем 30 украинских БПЛА за сутки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"За минувшие сутки наши военные вместе с мобильными огневыми группами уничтожили 30 БПЛА противника. Люди не пострадали. Спасибо нашим защитникам", - говорится в сообщении в канале губернатора на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18