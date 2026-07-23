Над Херсонской областью сбили пять беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью минувшей ночью сбили пять беспилотников самолетного типа.
- Беспилотники были сбиты силами ПВО и мобильными огневыми группами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Пять беспилотников самолетного типа сбили над Херсонской областью минувшей ночью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, военные несут круглосуточную службу, прикрывая жителей, дороги и объекты инфраструктуры региона.
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22 июня 2022, 17:18