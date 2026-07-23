Беспилотники атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновской области при атаке БПЛА ВСУ начался пожар на объекте ТЭК.
- На месте происшествия работают спецслужбы.
САРАТОВ, 23 июл — РИА Новости. В Ульяновской области при атаке БПЛА ВСУ начался пожар на объекте ТЭК, сообщил губернатор Алексей Русских на платформе "Макс".
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"Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. <...> Прошу сохранять спокойствие", — написал он.
На месте работают спецслужбы.
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22 июня 2022, 17:18