ПВО сбила четыре БПЛА в Севастополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА над Севастополем.
- Атака была отражена в Балаклавском районе Севастополя.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских БПЛА над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито четыре БПЛА в Балаклавском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
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