СМИ: силы ПВО перехватили БПЛА над Иракским Курдистаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эрбиле системы противовоздушной обороны перехватили беспилотники.
- Ранее в результате нападения на штаб-квартиру Партии свободы Курдистана пострадали шесть членов партии.
ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны в столице Иракского Курдистана Эрбиле перехватили беспилотники, сообщил иракскому агентству Shafaq News местный источник.
"В разных районах Эрбиля раздались четыре громких взрыва. Взрывы стали результатом перехвата беспилотников системами противовоздушной обороны над городом", - отметил источник.
Ранее в результате нападения на штаб-квартиру Партии свободы Курдистана, которая является иранским оппозиционным движением курдов в Иракском Курдистане, пострадали шесть членов партии.