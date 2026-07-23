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СМИ: силы ПВО перехватили БПЛА над Иракским Курдистаном - РИА Новости, 23.07.2026
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02:25 23.07.2026
СМИ: силы ПВО перехватили БПЛА над Иракским Курдистаном

Shafaq News: силы ПВО перехватили БПЛА над Иракским Курдистаном

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовФлаги Иракского Курдистана в Эрбиле
Флаги Иракского Курдистана в Эрбиле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Флаги Иракского Курдистана в Эрбиле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эрбиле системы противовоздушной обороны перехватили беспилотники.
  • Ранее в результате нападения на штаб-квартиру Партии свободы Курдистана пострадали шесть членов партии.
ДОХА, 23 июл - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны в столице Иракского Курдистана Эрбиле перехватили беспилотники, сообщил иракскому агентству Shafaq News местный источник.
"В разных районах Эрбиля раздались четыре громких взрыва. Взрывы стали результатом перехвата беспилотников системами противовоздушной обороны над городом", - отметил источник.
Ранее в результате нападения на штаб-квартиру Партии свободы Курдистана, которая является иранским оппозиционным движением курдов в Иракском Курдистане, пострадали шесть членов партии.
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В миреИракский КурдистанЭрбильКурдистан (Иран)Партия Свободы
 
 
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