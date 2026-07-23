Над Брянской областью за сутки уничтожили 16 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Брянской областью за сутки уничтожено 16 украинских БПЛА.
- Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уничтожено 16 украинских БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожено 16 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
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