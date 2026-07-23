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BMW отзывает более 318 тысяч машин в США - РИА Новости, 23.07.2026
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15:22 23.07.2026 (обновлено: 15:33 23.07.2026)
BMW отзывает более 318 тысяч машин в США

BMW отзывает более 318 тысяч машин в США из-за риска возгорания

© AP Photo / David ZalubowskiАвтомобили BMW X3 в дилерском центре в Калифорнии, США
Автомобили BMW X3 в дилерском центре в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Автомобили BMW X3 в дилерском центре в Калифорнии, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • BMW of North America, LLC отзывает более 318 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания.
  • Стартер двигателя может перегреться и загореться из-за износа внутреннего компонента, письма с уведомлениями будут разосланы 28 августа 2026 года.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 318 тысяч машин в США из-за риска возгорания, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
Суммарно отзыву подлежит 318 495 автомобилей ряда моделей, в том числе Toyota Supra 2023-2024 годов выпуска, 2 Series Coupe 2022-2025 годов выпуска, 5 Series 2022-2026 годов выпуска, Z4 2023-2024 годов выпуска, 4 Series Gran Coupe, 4 Series Convertible, 4 Series Coupe, 3 Series 2021-2025 годов выпуска и X3 2021-2024 годов выпуска, говорится в сообщении.
"Стартер двигателя может перегреться и загореться из-за износа внутреннего компонента", - указано там.
Дилеры бесплатно заменят стартер двигателя, отметили в управлении. Ожидается, что письма с уведомлениями будут разосланы 28 августа 2026 года.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 540 человек.
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