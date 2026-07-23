Автомобили BMW X3 в дилерском центре в Калифорнии, США. Архивное фото

Автомобили BMW X3 в дилерском центре в Калифорнии, США

© AP Photo / David Zalubowski Автомобили BMW X3 в дилерском центре в Калифорнии, США

BMW отзывает более 318 тысяч машин в США

Краткий пересказ от РИА ИИ BMW of North America, LLC отзывает более 318 тысяч автомобилей в США из-за риска возгорания.

Стартер двигателя может перегреться и загореться из-за износа внутреннего компонента, письма с уведомлениями будут разосланы 28 августа 2026 года.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Североамериканское подразделение BMW - BMW of North America, LLC - отзывает более 318 тысяч машин в США из-за риска возгорания, говорится в пресс-релизе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Суммарно отзыву подлежит 318 495 автомобилей ряда моделей, в том числе Toyot a Supra 2023-2024 годов выпуска, 2 Series Coupe 2022-2025 годов выпуска, 5 Series 2022-2026 годов выпуска, Z4 2023-2024 годов выпуска, 4 Series Gran Coupe, 4 Series Convertible, 4 Series Coupe, 3 Series 2021-2025 годов выпуска и X3 2021-2024 годов выпуска, говорится в сообщении.

"Стартер двигателя может перегреться и загореться из-за износа внутреннего компонента", - указано там.

Дилеры бесплатно заменят стартер двигателя, отметили в управлении. Ожидается, что письма с уведомлениями будут разосланы 28 августа 2026 года.