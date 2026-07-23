Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мошенники шантажируют россиян, клонируя страницы блогеров - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 23.07.2026
СМИ: мошенники шантажируют россиян, клонируя страницы блогеров

Трухачев: потерпевших вынуждают оформлять кредиты и вымогают у них деньги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают заказать шуточное видеопоздравление у блогера, а после оплаты угрожают уголовным преследованием и вымогают деньги, предупредил руководитель сервиса Smart Business Alert Сергей Трухачев.
  • Чаще всего такие поздравления заказывают молодые люди для своих друзей через Telegram-группы и платформы коротких видео.
  • Эксперт рекомендует проверять подлинность страниц блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомцам.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники предлагают заказать шуточное видеопоздравление у блогера, а после оплаты угрожают уголовным преследованием и вымогают деньги, предупредил руководитель сервиса Smart Business Alert Сергей Трухачев.
"Пользователю предлагают заказать необычное поздравление для друга, оплатить услугу и оставить контактные данные. После перевода денег видео не предоставляют, а с жертвой связываются люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации, и угрожают уголовной ответственностью", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Трухачева.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Мошенники создают фальшивые чат-боты почтовых служб, предупредили в Госдуме
Вчера, 03:48
По словам эксперта, потерпевших могут вынуждать оформлять кредиты или передавать доступ к учетным записям.
Трухачев отметил, что чаще всего такие поздравления заказывают молодые люди для своих друзей. После оплаты они сталкиваются с угрозами, и, испугавшись последствий, могут согласиться выполнять указания мошенников и совершать деструктивные действия, пояснил специалист.
"Блогеры действительно предлагают подобные услуги, и использование их образов может нести для них репутационные и правовые последствия. Злоумышленники просто копируют чужие видео, отзывы и примеры поздравлений, создавая страницы-клоны. Оплата при этом поступает уже на подконтрольные мошенникам реквизиты", - подчеркнул Трухачев.
Продвижение таких услуг идет через популярные у молодежи Telegram-группы и платформы коротких видео, поэтому стоит проверять подлинность страниц блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомцам, порекомендовал эксперт.
Посетители на Ярмарке вакансий в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
В "Мошеловке" рассказали, как мошенники обманывают студентов
21 июля, 08:22
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала