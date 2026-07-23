СМИ: мошенники шантажируют россиян, клонируя страницы блогеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают заказать шуточное видеопоздравление у блогера, а после оплаты угрожают уголовным преследованием и вымогают деньги, предупредил руководитель сервиса Smart Business Alert Сергей Трухачев.

Чаще всего такие поздравления заказывают молодые люди для своих друзей через Telegram-группы и платформы коротких видео.

Эксперт рекомендует проверять подлинность страниц блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомцам.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники предлагают заказать шуточное видеопоздравление у блогера, а после оплаты угрожают уголовным преследованием и вымогают деньги, предупредил руководитель сервиса Smart Business Alert Сергей Трухачев.

"Пользователю предлагают заказать необычное поздравление для друга, оплатить услугу и оставить контактные данные. После перевода денег видео не предоставляют, а с жертвой связываются люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации, и угрожают уголовной ответственностью", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Трухачева.

По словам эксперта, потерпевших могут вынуждать оформлять кредиты или передавать доступ к учетным записям.

Трухачев отметил, что чаще всего такие поздравления заказывают молодые люди для своих друзей. После оплаты они сталкиваются с угрозами, и, испугавшись последствий, могут согласиться выполнять указания мошенников и совершать деструктивные действия, пояснил специалист.

"Блогеры действительно предлагают подобные услуги, и использование их образов может нести для них репутационные и правовые последствия. Злоумышленники просто копируют чужие видео, отзывы и примеры поздравлений, создавая страницы-клоны. Оплата при этом поступает уже на подконтрольные мошенникам реквизиты", - подчеркнул Трухачев.