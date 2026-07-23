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Суд не стал снижать компенсацию Безрукову за продажу масок с его лицом - РИА Новости, 23.07.2026
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15:19 23.07.2026
Суд не стал снижать компенсацию Безрукову за продажу масок с его лицом

Мосгорсуд не стал снижать компенсацию Безрукову за продажу масок с его лицом

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСергей Безруков
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сергей Безруков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосгорсуд признал законным решение взыскать 200 тысяч рублей с предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу актера Сергея Безрукова за продажу масок с его лицом.
  • Апелляционная жалоба была отклонена, несмотря на извинения и удаление карточек товаров.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение взыскать 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу актера Сергея Безрукова за продажу на маркетплейсах масок с лицом актера, несмотря на принесенные женщиной извинения, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд в январе запретил предпринимательнице продавать тканевые маски с изображением актера, обязал удалить все его персональные данные с сайтов маркетплейсов и взыскал в пользу артиста 200 тысяч рублей.
Продавец обжаловала это решение, и, как следует из материалов, указала, что после претензий незамедлительно удалила карточки товаров и направила по электронной почте представителю Безрукова извинения. Соболевская надеялась на снижение суммы компенсации, подчеркивая, что изображения актера не носили оскорбительный характер, однако получила отказ.
"Решение Хамовнического районного суда Москвы от 20 января 2026 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - заключается в материалах.
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