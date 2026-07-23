Суд не стал снижать компенсацию Безрукову за продажу масок с его лицом

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение взыскать 200 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской в пользу актера Сергея Безрукова за продажу на маркетплейсах масок с лицом актера, несмотря на принесенные женщиной извинения, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.