Над российскими регионами уничтожили 172 украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за день.
- Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями нескольких областей России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.
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"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18