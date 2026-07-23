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Над российскими регионами уничтожили 172 украинских дрона - РИА Новости, 23.07.2026
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20:54 23.07.2026 (обновлено: 20:57 23.07.2026)
Над российскими регионами уничтожили 172 украинских дрона

Минобороны: в течение дня средства ПВО сбили 172 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство мобильной огневой группы
Боевое дежурство мобильной огневой группы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство мобильной огневой группы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за день.
  • Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями нескольких областей России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.
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"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.

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