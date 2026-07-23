Над российскими регионами уничтожили 172 украинских дрона

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"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.