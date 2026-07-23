Над Курской областью за сутки сбили более 90 беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью было сбито свыше 90 украинских беспилотников различного типа.
- ВСУ 72 раза применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Свыше 90 украинских беспилотников различного типа сбито за прошедшие сутки над Курской областью, 72 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 22 июля до 9.00 23 июля сбит 91 вражеский беспилотник различного типа. Семьдесят два раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что 25 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
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