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Над Курской областью за сутки сбили более 90 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 23.07.2026
Над Курской областью за сутки сбили более 90 беспилотников ВСУ

Над Курской областью за сутки сбили более 91 беспилотник ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор-М2У - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор-М2У". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью было сбито свыше 90 украинских беспилотников различного типа.
  • ВСУ 72 раза применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Свыше 90 украинских беспилотников различного типа сбито за прошедшие сутки над Курской областью, 72 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В четверг Хинштейн сообщал, что за сутки пять человек получили ранения и травмы в результате атак ВСУ по территории Курской области, погибших нет.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 22 июля до 9.00 23 июля сбит 91 вражеский беспилотник различного типа. Семьдесят два раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что 25 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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