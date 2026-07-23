Боец "Запада" рассказал, как сбил пулеметом в лоб дрон ВСУ "Лютый"

"Сбил с пулемета, летел в штык, пробил ему бак, он упал в 600 метрах. Эмоций было очень много, все, наверное, не передать даже, в первую очередь - радость", - рассказал Мажор.

"У нашего расчета довольно много сбитых БПЛА, как и "Лютый", PD-1, FP-1. Мы довольно успешно работаем на этом направлении. Конечно, когда идут высоко - довольно непросто сбить, и наоборот, когда очень низко в твоем направлении, то опасно сбивать, потому что (БПЛА) несут на себе большой заряд взрывчатки, и довольно сильный взрыв получается", - пояснил в свою очередь стрелок группы с позывным Рыжий.