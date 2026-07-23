Боец "Запада" рассказал, как сбил пулеметом в лоб дрон ВСУ "Лютый"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боец российской группировки "Запад" с позывным Мажор сбил пулеметом БПЛА "Лютый".
- Мобильная огневая группа, в которой служит Мажор, сбила уже порядка 40 ударных беспилотников ВСУ.
- Стрелок группы с позывным Рыжий отметил, что сбивать дроны, летящие высоко, непросто, а низколетящие БПЛА опасны из-за большого заряда взрывчатки.
ЛНР, 23 июл - РИА Новости. Боец российской группировки "Запад" с позывным Мажор рассказал РИА Новости, как сбил пулеметом в лоб БПЛА "Лютый", летевший прямо на его мобильную огневую группу.
По словам бойца, "Лютый" - достаточно большой дрон, летит низко и имеет большую боевую часть.
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"Сбил с пулемета, летел в штык, пробил ему бак, он упал в 600 метрах. Эмоций было очень много, все, наверное, не передать даже, в первую очередь - радость", - рассказал Мажор.
Он уточнил, что его мобильная огневая группа сбила уже порядка 40 ударных беспилотников ВСУ.
"У нашего расчета довольно много сбитых БПЛА, как и "Лютый", PD-1, FP-1. Мы довольно успешно работаем на этом направлении. Конечно, когда идут высоко - довольно непросто сбить, и наоборот, когда очень низко в твоем направлении, то опасно сбивать, потому что (БПЛА) несут на себе большой заряд взрывчатки, и довольно сильный взрыв получается", - пояснил в свою очередь стрелок группы с позывным Рыжий.