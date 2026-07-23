Рейтинг@Mail.ru
Над Рязанской областью ночью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 23.07.2026
Над Рязанской областью ночью сбили три украинских беспилотника

Над Рязанской областью ночью сбили три украинских беспилотника, пострадавших нет

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие зенитного ракетного полка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три БПЛА сбили над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет.
  • Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата за ночь.
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Три БПЛА сбили за ночь над территорией Рязанской области, никто не пострадал, сообщил в четверг губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала