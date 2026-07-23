Над Рязанской областью ночью сбили три украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три БПЛА сбили над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет.
- Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата за ночь.
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Три БПЛА сбили за ночь над территорией Рязанской области, никто не пострадал, сообщил в четверг губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе над территорией Рязанской области.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18