Минобороны раскрыло подробности освобождения Белицкого в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение города Белицкое.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Активные наступательные действия штурмовых подразделений "Центра", в том числе на бронетехнике, привели к завершению освобождения города Белицкое, сообщили в Минобороны России.
Об освобождении Белицкого в ДНР ведомство сообщило в четверг, 23 июля.
"22 июля в результате активных наступательных действий штурмовых подразделений группировки войск "Центр", в том числе на бронетехнике, завершено освобождение города Белицкое", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18