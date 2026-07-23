В освобожденном Белицком ликвидируют прячущихся в подвалах военных ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Город Белицкое в ДНР освобожден российскими войсками.
- В городе проводятся мероприятия по поиску и ликвидации украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В освобожденном армией России населенном пункте Белицкое в ДНР проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, сообщило в четверг Минобороны РФ.
В результате активных наступательных действий штурмовых подразделений группировки войск "Центр", в том числе на бронетехнике, завершено освобождение города Белицкое.
"В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий", – говорится в сообщении ведомства.
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22 июня 2022, 17:18