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В освобожденном Белицком ликвидируют прячущихся в подвалах военных ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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11:47 23.07.2026 (обновлено: 11:53 23.07.2026)
В освобожденном Белицком ликвидируют прячущихся в подвалах военных ВСУ

В освобожденном Белицком ищут и ликвидируют прячущихся в подвалах военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Город Белицкое в ДНР освобожден российскими войсками.
  • В городе проводятся мероприятия по поиску и ликвидации украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В освобожденном армией России населенном пункте Белицкое в ДНР проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий, сообщило в четверг Минобороны РФ.
В результате активных наступательных действий штурмовых подразделений группировки войск "Центр", в том числе на бронетехнике, завершено освобождение города Белицкое.
"В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий", – говорится в сообщении ведомства.
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