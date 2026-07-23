ВС России освободили город Белицкое в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России взяли под контроль Белицкое в ДНР, сообщили в Минобороны.
- Сейчас город зачищают от одиночных групп украинских боевиков.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Белицкое в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Двадцать второго июля в результате активных наступательных действий штурмовых подразделений группировки "Центр", в том числе на бронетехнике, завершено освобождение города Белицкое", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Белицкое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Белицкое в ДНР
Сейчас бойцы зачищают населенный пункт от одиночных групп украинских боевиков, прячущихся в подвалах, отметили в ведомстве.
Освобождение Белицкого укрепляет позиции российских войск на Добропольском направлении.
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22 июня 2022, 17:18