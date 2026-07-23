Рейтинг@Mail.ru
В центре Белгорода сдетонировал беспилотник - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 23.07.2026 (обновлено: 12:13 23.07.2026)
В центре Белгорода сдетонировал беспилотник

В центре Белгорода сдетонировал беспилотник, пострадали два человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Белгорода сдетонировал беспилотник ВСУ.
  • Два мужчины получили осколочные ранения, медицинская помощь была оказана на месте.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сдетонировал в центре Белгорода, двое мужчин получили осколочные ранения, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Беспилотник сдетонировал в центре города. Двое мужчин получили осколочные ранения ног. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, получили повреждения два транспортных средства.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Элемент БПЛА, обнаруженный на балконе дома в Туле, изъяли
Вчера, 09:28
 
БелгородВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала