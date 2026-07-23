Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Белгорода сдетонировал беспилотник ВСУ.
- Два мужчины получили осколочные ранения, медицинская помощь была оказана на месте.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Беспилотник ВСУ сдетонировал в центре Белгорода, двое мужчин получили осколочные ранения, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.
"ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду. Пострадали два мирных жителя. Беспилотник сдетонировал в центре города. Двое мужчин получили осколочные ранения ног. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, получили повреждения два транспортных средства.