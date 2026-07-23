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В Баварии неизвестный захватил заложников в банке - РИА Новости, 23.07.2026
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18:02 23.07.2026 (обновлено: 18:07 23.07.2026)
В Баварии неизвестный захватил заложников в банке

BR24: неизвестный захватил заложников в банке в Баварии, один человек пострадал

© REUTERS / VifograСотрудники спецподразделения полиции направляются к месту захвата заложников в банке в Регенсбурге, Германия
Сотрудники спецподразделения полиции направляются к месту захвата заложников в банке в Регенсбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Vifogra
Сотрудники спецподразделения полиции направляются к месту захвата заложников в банке в Регенсбурге, Германия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отделении банка на западе Регенсбурга (Бавария) произошел захват заложников.
  • Один человек получил серьезные ранения, предположительно, нападавший — мужчина, вооруженный ножом.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Неизвестный захватил заложников в отделении банка в Баварии, один человек пострадал, сообщает в четверг телеканал BR24 со ссылкой на полицию.
«
"В результате захвата заложников в отделении банка на западе Регенсбурга (федеральная земля Бавария - ред.) один человек получил серьезные ранения. Предположительно, нападавший - мужчина, вооруженный ножом", - говорится в сообщении.
Правоохранители полностью оцепили территорию.
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