В Баварии неизвестный захватил заложников в банке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отделении банка на западе Регенсбурга (Бавария) произошел захват заложников.
- Один человек получил серьезные ранения, предположительно, нападавший — мужчина, вооруженный ножом.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Неизвестный захватил заложников в отделении банка в Баварии, один человек пострадал, сообщает в четверг телеканал BR24 со ссылкой на полицию.
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"В результате захвата заложников в отделении банка на западе Регенсбурга (федеральная земля Бавария - ред.) один человек получил серьезные ранения. Предположительно, нападавший - мужчина, вооруженный ножом", - говорится в сообщении.
Правоохранители полностью оцепили территорию.
В банке на западе Германии захватили заложников
8 мая, 13:41