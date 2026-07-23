Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туймазинском районе Башкирии отразили атаку вражеских беспилотников на промышленный объект.
- Пострадавших нет.
- Пожар, вспыхнувший из-за упавших обломков, ликвидируют.
ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. В Туймазинском районе Башкирии отразили террористическую атаку вражеских дронов на промышленный объект, сообщил республиканский госкомитет по ЧС.
"Пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют", — говорится в публикации.
Уточняется, что на месте работают все оперативные службы.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории
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22 июня 2022, 17:18