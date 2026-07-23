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В Башкирии отразили атаку беспилотников на промышленный объект - РИА Новости, 23.07.2026
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11:02 23.07.2026 (обновлено: 11:12 23.07.2026)
В Башкирии отразили атаку беспилотников на промышленный объект

В Башкирии на промышленном объекте произошло возгорание после атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туймазинском районе Башкирии отразили атаку вражеских беспилотников на промышленный объект.
  • Пострадавших нет.
  • Пожар, вспыхнувший из-за упавших обломков, ликвидируют.
ПЕРМЬ, 23 июл — РИА Новости. В Туймазинском районе Башкирии отразили террористическую атаку вражеских дронов на промышленный объект, сообщил республиканский госкомитет по ЧС.
"Пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют", — говорится в публикации.
Уточняется, что на месте работают все оперативные службы.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТуймазинский районРеспублика БашкортостанРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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