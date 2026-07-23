Школьный автопарк Оренбуржья пополнится 59 автобусами

УФА, 23 июл - РИА Новости. Школьный автопарк Оренбуржья пополнится 59 единицами новой техники в 2026 году, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"Школьный автопарк Оренбуржья пополнится 59 единицами новой техники. Она поступит в область уже в этом году", - сказал губернатор региона.

Благодаря федеральной поддержке закуплен транспорт разной вместимости: компактные автобусы и "Газели" – для малокомплектных сельских школ, более вместительные – для крупных образовательных учреждений, отметил Евгений Солнцев.

"Сейчас в автопарке уже 534 автобуса, которые ежедневно совершают более 1300 рейсов. Нам важно, чтобы транспорт, который возит детей, был комфортным и, главное, безопасным. Поэтому пополнение и модернизация средств передвижения – одна из наших приоритетных задач в сфере образования. Они также отражены в национальных проектах, за которыми лично следит президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области подчеркнул, что не важно, живет ребенок в селе или крупном городе, – для его развития и самореализации не должно быть барьеров.