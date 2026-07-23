Рейтинг@Mail.ru
Школьный автопарк Оренбуржья пополнится 59 автобусами - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:05 23.07.2026
Школьный автопарк Оренбуржья пополнится 59 автобусами

Солнцев: школьный автопарк Оренбуржья пополнится 59 автобусами

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Евгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
УФА, 23 июл - РИА Новости. Школьный автопарк Оренбуржья пополнится 59 единицами новой техники в 2026 году, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Школьный автопарк Оренбуржья пополнится 59 единицами новой техники. Она поступит в область уже в этом году", - сказал губернатор региона.
Благодаря федеральной поддержке закуплен транспорт разной вместимости: компактные автобусы и "Газели" – для малокомплектных сельских школ, более вместительные – для крупных образовательных учреждений, отметил Евгений Солнцев.
"Сейчас в автопарке уже 534 автобуса, которые ежедневно совершают более 1300 рейсов. Нам важно, чтобы транспорт, который возит детей, был комфортным и, главное, безопасным. Поэтому пополнение и модернизация средств передвижения – одна из наших приоритетных задач в сфере образования. Они также отражены в национальных проектах, за которыми лично следит президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области подчеркнул, что не важно, живет ребенок в селе или крупном городе, – для его развития и самореализации не должно быть барьеров.
"На новом школьном транспорте ребята смогут ездить также на соревнования, олимпиады, посещать экскурсии, знакомиться с родным Оренбуржьем. А мы работаем дальше – для наших детей", - добавил Евгений Солнцев.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Солнцев вручил памятные знаки "Золотая молодежь Оренбуржья" молодым лидерам
7 июля, 17:36
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевОренбургШкола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала