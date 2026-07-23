Лавров предупредил о рисках милитаризации АТР

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Маниле предупредил о росте рисков милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и заведения туда элементов НАТО, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава российского МИД находится в Маниле для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Ранее в четверг он провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.