Рейтинг@Mail.ru
Лавров предупредил о рисках милитаризации АТР - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 23.07.2026
Лавров предупредил о рисках милитаризации АТР

Сергей Лавров предупредил о росте рисков милитаризации АТР

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД России Сергей Лавров в Маниле
Глава МИД России Сергей Лавров в Маниле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Глава МИД России Сергей Лавров в Маниле
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о росте рисков милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и заведения туда элементов НАТО.
  • Он подчеркнул важность сохранения принципов равноправия и деполитизированного сотрудничества в рамках АРФ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Маниле предупредил о росте рисков милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и заведения туда элементов НАТО, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Российская сторона привлекла внимание к растущим рискам милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, создания сети блоковых альянсов, заведения в регион элементов НАТО", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам участия министра в 16-й встрече глав МИД стран Восточноазиатского саммита и 33-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
Лавров подчеркнул, что Москва нацелена на формирование в Евразии единого кооперационного пространства с опорой на такие механизмы совместного развития, как АСЕАН, ШОС и ЕАЭС. В этой связи он акцентировал внимание на важности сохранения принципов равноправия и деполитизированного сотрудничества в рамках АРФ.
Глава российского МИД находится в Маниле для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Ранее в четверг он провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Путин обсудил с членами Совбеза приоритеты работы России в АТР
17 июля, 14:06
 
В миреРоссияСергей ЛавровМанилаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала