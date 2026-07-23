Лавров предупредил о рисках милитаризации АТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о росте рисков милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и заведения туда элементов НАТО.
- Он подчеркнул важность сохранения принципов равноправия и деполитизированного сотрудничества в рамках АРФ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Маниле предупредил о росте рисков милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона и заведения туда элементов НАТО, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Российская сторона привлекла внимание к растущим рискам милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона, создания сети блоковых альянсов, заведения в регион элементов НАТО", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам участия министра в 16-й встрече глав МИД стран Восточноазиатского саммита и 33-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
Лавров подчеркнул, что Москва нацелена на формирование в Евразии единого кооперационного пространства с опорой на такие механизмы совместного развития, как АСЕАН, ШОС и ЕАЭС. В этой связи он акцентировал внимание на важности сохранения принципов равноправия и деполитизированного сотрудничества в рамках АРФ.
Глава российского МИД находится в Маниле для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Ранее в четверг он провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.