В Курской области из-за атак ВСУ три человека получили осколочные ранения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Беловском районе Курской области три человека получили множественные осколочные ранения в результате атак ВСУ.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Множественные осколочные ранения получили три человека в результате атак ВСУ в Беловском районе Курской области, все пострадавшие будут доставлены в областной центр, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Еще трое раненых в курском приграничье. Сегодня в селе Песчаное Беловского района из-за атаки FPV-дрона вблизи административного здания пострадали двое человек. У 65-летней женщины травма головы, множественные осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что у 40-летнего мужчины также множественные осколочные ранения, ожог рук и грудной клетки.
"В результате еще одной атаки на частный дом ранен 47-летний мужчина: у него слепые осколочные ранения и серьезная травма позвоночника. Все раненые будут доставлены в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь" - отметил губернатор, пожелав пострадавшим сил и здоровья.
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