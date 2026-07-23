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В Курской области из-за атак ВСУ три человека получили осколочные ранения - РИА Новости, 23.07.2026
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18:25 23.07.2026 (обновлено: 18:31 23.07.2026)
В Курской области из-за атак ВСУ три человека получили осколочные ранения

В Беловском районе Курской области из-за атак ВСУ ранены три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Беловском районе Курской области три человека получили множественные осколочные ранения в результате атак ВСУ.
КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Множественные осколочные ранения получили три человека в результате атак ВСУ в Беловском районе Курской области, все пострадавшие будут доставлены в областной центр, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Еще трое раненых в курском приграничье. Сегодня в селе Песчаное Беловского района из-за атаки FPV-дрона вблизи административного здания пострадали двое человек. У 65-летней женщины травма головы, множественные осколочные ранения", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что у 40-летнего мужчины также множественные осколочные ранения, ожог рук и грудной клетки.
"В результате еще одной атаки на частный дом ранен 47-летний мужчина: у него слепые осколочные ранения и серьезная травма позвоночника. Все раненые будут доставлены в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь" - отметил губернатор, пожелав пострадавшим сил и здоровья.
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Курская областьБеловский районАлександр ХинштейнКурск
 
 
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