В Курской области из-за атак ВСУ три человека получили осколочные ранения

КУРСК, 23 июл - РИА Новости. Множественные осколочные ранения получили три человека в результате атак ВСУ в Беловском районе Курской области, все пострадавшие будут доставлены в областной центр, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он добавил, что у 40-летнего мужчины также множественные осколочные ранения, ожог рук и грудной клетки.

"В результате еще одной атаки на частный дом ранен 47-летний мужчина: у него слепые осколочные ранения и серьезная травма позвоночника. Все раненые будут доставлены в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь" - отметил губернатор, пожелав пострадавшим сил и здоровья.