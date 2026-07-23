В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Пять человек пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

Они получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

БЕЛГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

"Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в городскую больницу Белгорода, женщину, получившую ранение голени, — в областную клиническую больницу", — говорится в посте на платформе " Макс ".

© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX Последствия атаки дрона в поселке Пролетарский в Ракитянском округе © Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX Последствия атаки дрона в поселке Пролетарский в Ракитянском округе

Еще одну мирную жительницу госпитализировали с минно-взрывной травмой. Медпомощь также понадобилась мужчине, получившему слепые осколочные ранения плеча и ног при атаке беспилотника на коммерческий объект.

"В селе Красный Октябрь БПЛА ударил по автомобилю на территории предприятия. В РБ доставлен мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног", — добавили в штабе.