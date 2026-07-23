В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять человек пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
- Они получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
БЕЛГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в городскую больницу Белгорода, женщину, получившую ранение голени, — в областную клиническую больницу", — говорится в посте на платформе "Макс".
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия атаки дрона в поселке Пролетарский в Ракитянском округе
Последствия атаки дрона в поселке Пролетарский в Ракитянском округе
Еще одну мирную жительницу госпитализировали с минно-взрывной травмой. Медпомощь также понадобилась мужчине, получившему слепые осколочные ранения плеча и ног при атаке беспилотника на коммерческий объект.
"В селе Красный Октябрь БПЛА ударил по автомобилю на территории предприятия. В РБ доставлен мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног", — добавили в штабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18