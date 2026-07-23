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В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек - РИА Новости, 23.07.2026
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17:22 23.07.2026 (обновлено: 18:06 23.07.2026)
В Белгородской области из-за атак ВСУ ранены пять человек

В Белгородской области из-за атак БПЛА ВСУ пострадали пять человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять человек пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
  • Они получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
БЕЛГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Пять человек пострадали после атак дронов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой доставила в городскую больницу Белгорода, женщину, получившую ранение голени, — в областную клиническую больницу", — говорится в посте на платформе "Макс".
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия атаки дрона в поселке Пролетарский в Ракитянском округе
Последствия атаки дрона в посёлке Пролетарский в Ракитянском округе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
Последствия атаки дрона в поселке Пролетарский в Ракитянском округе
Еще одну мирную жительницу госпитализировали с минно-взрывной травмой. Медпомощь также понадобилась мужчине, получившему слепые осколочные ранения плеча и ног при атаке беспилотника на коммерческий объект.
"В селе Красный Октябрь БПЛА ударил по автомобилю на территории предприятия. В РБ доставлен мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног", — добавили в штабе.
В отличие от ВСУ, российские войска бьют исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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