В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино два FPV-дрона нанесли удары по грузовому автомобилю на предприятии, женщина получила осколочное ранение голени.
- В поселке Бытенков Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом, мужчина получил множественные осколочные ранения тела.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекинском округе при ударах дронов ВСУ по грузовику на предприятии, мужчина пострадал в результате атаки украинского БПЛА на частный дом в Краснояружском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
В сообщении уточняется, что в поселке Быценков Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела бойцы самообороны доставили в местную больницу. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 в Белгороде, добавили в оперштабе.