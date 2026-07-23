В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека

БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекинском округе при ударах дронов ВСУ по грузовику на предприятии, мужчина пострадал в результате атаки украинского БПЛА на частный дом в Краснояружском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.

В сообщении уточняется, что в поселке Быценков Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела бойцы самообороны доставили в местную больницу. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 в Белгороде, добавили в оперштабе.