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В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 23.07.2026
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14:37 23.07.2026
В Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека

В двух округах Белгородской области из-за атак дронов ВСУ ранены два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шебекино два FPV-дрона нанесли удары по грузовому автомобилю на предприятии, женщина получила осколочное ранение голени.
  • В поселке Бытенков Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом, мужчина получил множественные осколочные ранения тела.
БЕЛГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Женщина ранена в Шебекинском округе при ударах дронов ВСУ по грузовику на предприятии, мужчина пострадал в результате атаки украинского БПЛА на частный дом в Краснояружском округе Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В городе Шебекино два FPV-дрона нанесли удары по грузовому автомобилю на предприятии. Скорая помощь доставила женщину с осколочным ранением голени в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспорт поврежден, также посечено остекление цеха", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в поселке Быценков Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Мужчину со множественными осколочными ранениями тела бойцы самообороны доставили в местную больницу. После оказания помощи он будет переведен в городскую больницу №2 в Белгороде, добавили в оперштабе.
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